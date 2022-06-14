Москва, 14 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Госдуме предложили позволить субъектам РФ своими законами вводить запрет на самовыгул домашних животных, прежде всего собак. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия») по итогам заседания рабочей группы.

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«Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных», — отметил Бурматов.

Также среди предложений — штрафы до 30 тыс. рублей для тех, кто выбрасывает на улицу домашних животных, такой же штраф ждет владельцев животных, если те покусали людей.