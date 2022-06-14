Черкесск, 14 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ветераны Великой Отечественной войны смогут пользоваться услугами такси бесплатно. Такая возможность появится у них с 17 июня и сохранится до конца 2022 года, сообщили в минтруда по региону.

Leonid Mamchenkov Такси

«Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Он создаст заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и государственным номером автомобиля», — приводит слова представителя ведомства РИА «Карачаево-Черкесия».

С инициативой организовать бесплатные поездки на такси для фронтовиков выступил организационный комитет «Наша Победа» Минцифры России. Как отметили его представители, воспользоваться услугой ветераны смогут независимо от целей поездки.