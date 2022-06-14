Чита, 14 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Сразу три российских региона — Забайкалье, Бурятия и Ингушетия — получат от российского правительства дополнительные средства на создание новых мест в детских садах. Как пояснил 14 июня премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, речь идет о выведении более шести миллиардов рублей тем территориям, где отмечена сложная ситуация с обеспеченностью детскими садами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Средства пойдут на то, чтобы до конца 2023 года провести в детских садах капитальный ремонт и построить новые.

«Такие субсидии регионы смогут использовать и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест. Рассчитываем, что в ближайшие два года и в этих регионах будет обеспечена 100%-я доступность дошкольного образования», — указал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае построено уже 60 детсадов и яслей на пять тысяч мест. Обеспеченность местами в яслях и детсадах достигла рекордных 98,2%. Для 100% доступности планируется ввести ещё 2250 мест. К концу 2022 года в Забайкалье появится еще 11 новых дошкольных учреждений для детей в возрасте до трёх лет.

Читайте также: Нацпроект поможет Забайкалью преодолеть дефицит мест в детских садах

Читайте также: Регионам помогут отремонтировать и построить детские сады — Мишустин