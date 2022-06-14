Москва, 14 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Более 350 украинских националистов уничтожены в результате действий российской оперативно-тактической авиации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 июня на брифинге.

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В ходе спецоперации, уточнил Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля», — сказал представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска уничтожили крупную партию западного вооружения, предназначенного для киевских боевиков.

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