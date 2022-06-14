Мадрид, 14 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день «крайне важно» сохранить единство между Евросоюзом и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет агентство EFE.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

По его словам, саммит НАТО в Мадриде в конце июня 2022 года будет иметь «решающее значение» для безопасности Европы, евроатлантической безопасности и защиты демократии, особенно в условиях ситуации на Украине.

«Нельзя забывать, что [ситуация вокруг Украины] также оказывает косвенное, но очень интенсивное воздействие на такие регионы, как Латинская Америка и Африка к югу от Сахары», — сказал Альбарес.

Он пояснил, что ситуация с сельскохозяйственными полями и положение вокруг украинских портов «способствуют кризису продовольственной безопасности» в указанных регионах.