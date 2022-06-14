Тбилиси, 14 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Вашингтон не пытается спровоцировать вооружённый конфликт Грузии с Россией. Об этом, как передаёт агентство «Интерпрессньюс», заявил посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан

«Когда я слышу, что люди говорят, что Соединенные Штаты работают против Грузии, пытаются втянуть Грузию в войну или открыть второй фронт, это на 100% российская дезинформация», — сказала Дегнан.

По её словам, в США якобы хотят мира для Грузии, а также поддерживают её прозападный курс, а Вашингтон привержен интеграции республики в Евросоюз.

Стоит отметить, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее неоднократно заявлял, что в стране действуют силы, которые стараются развязать конфликт с Россией. Он обвинял в этом оппозиционную партию «Единое национальное движение».