Улан-Удэ, 14 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 3033 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 659 пациентов, в том числе 11 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 136 964. За последние 24 часа выявлено девять новых носителей коронавируса, восемь человек госпитализированы в ковидные стационары.