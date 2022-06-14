Уфа, 14 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Происшествий не было допущено на сабантуях в Башкирии. Об этом 14 июня сообщил председатель госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

Он отметил, что 11 и 12 июня в 20 муниципальных образованиях региона прошли праздники «Сабантуй». В обеспечении безопасности на этих мероприятиях было задействовано 576 человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил руководителя своей администрации Максима Забелина переговорить с главами двух муниципальных образований по поводу нарушения ими запрета на продажу алкоголя в ходе сабантуев.

«Вы двум главам, которых вы мне обозначили, лично сегодня позвоните. Пусть они устно объяснятся, почему нарушается мое требование по поводу запрета алкогольной продукции на сабантуях. Коллеги, я просто позорить вас не хочу перед вашими жителями, перед правительством нашей республики. Не хочу вытаскивать вас на белый свет и говорить: «Почему вы не выполняете мое поручение?». Разберитесь, что вы там делаете. Мне даже любезно предоставили фотоотчет о вашем поведении. В следующий раз будем об этом публично говорить», — заявил глава региона.