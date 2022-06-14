Ульяновск, 14 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируется «развивать определённый сорт» совместно с белорусскими селекционерами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 14 июня на штабе по развитию региона исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

ИА REGNUM Картофель урожая-2017

Говоря об итогах рабочей поездки в Белоруссию, особое внимание он уделил картофелеводству.

«Также основными нашими вопросами была поставка семенного материала именно картофеля. Здесь мы проговорили с участниками производства, именно с селекционерами, производства картофеля Белоруссии. Готовы на сегодняшний день совместно с нашими семеноводческими хозяйствами развивать определённый сорт картофеля на территории нашего региона», — сказал Михаил Семенкин.

Он также добавил, что «договорённость достигнута» и по поставкам скота.

Ранее в минсельхозе Ульяновской области заявляли, что в рамках реконструкции и строительства животноводческих комплексов остаётся актуальным вопрос закупки племенных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области, по данным властей, в среднем на 20% увеличивается площадь сева овощей, включая картофель.