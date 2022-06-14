Краснодар, 14 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 14, а также 15 и 16 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По информации ведомства, с 11:00 и до конца суток 14 июня, а также в течение суток 15 и 16 июня на территории края ожидается сильный дождь, ливень, грозы и град при шквалистом ветре до 20 метров в секунду.

Спасатели также предупреждают о вероятности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории соседней республики Крым на 14 и 15 июня также объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз.