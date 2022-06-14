Казань, , 11:33 — REGNUM В Татарии за последние сутки подтвердили 93 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 95 человек. Как сообщает 14 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за прошлый день 28 пациентов.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 151 554 случая заражения коронавирусом, выздоровели 146 897 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписаны 42 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Татарии в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями ношение защитных масок в местах массового пребывания людей рекомендовано.

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