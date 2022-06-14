Луганск, 14 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о том, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке являются ложью, заявил 14 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках и не отпускаются в нашу сторону. Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Офицер добавил, что для безопасной эвакуации мирных граждан необходимо открыть так называемые зеленые коридоры в сторону населенного пункта Сватово, но Киеву «видимо, это не нужно, он пытается торговаться, прикрываясь мирным населением».

Как сообщало ИА REGNUM, до 500 мирных граждан могут находиться на оккупированном украинскими боевиками заводе «Азот» в Северодонецке».

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