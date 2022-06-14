Таштагол, Кемеровская область, 14 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Житель кузбасского Таштагола выплатил штраф за незаконную рубку лесных насаждений в размере 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Вырубка деревьев

В ведомстве уточнили, что кузбассовец, не заключив с лесничеством департамента лесного комплекса региона договор купли-продажи лесных насаждений, поручил товарищам срубить пихты, берёзы и кедры. Ущерб лесному фонду России составил 13 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему уголовный штраф в 1 млн рублей. Судебные приставы ознакомили его с материалами дела и сроками для добровольного исполнения. В итоге он оплатил штраф в полном объёме.