Лондон, 14 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Покупательная способность британских домохозяйств упала до максимально низкой отметки за 21 год, а рост заработной платы не поспевает за самой быстрой инфляцией за последние десятилетия, сообщает 14 июня Bloomberg.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

С поправкой на цены средний реальный трудовой доход без учета премий в апреле 2022 года оказался на 3,4% ниже, чем годом ранее, и это самое большое падение с 2001 года, сообщила 14 июня Национальная статистическая служба Великобритании. Среднее снижение за три месяца с февраля по апрель составило 2,2% — это максимум с 2011 года.

Эти данные говорят о том, что минимальный уровень безработицы в стране не принес пользы большинству работников. Заработная плата в апреле выросла на 4,1%, что примерно вдвое ниже темпов инфляции. Если считать премии и бонусы, то рост был более обнадеживающим, однако неравномерным.

«Наш рынок труда остается здоровым, количество увольнений находится на рекордно низком уровне, — заявил британский министр финансов Риши Сунак. — Помощь в трудоустройстве — лучший способ поддержать семьи в долгосрочной перспективе».

Заработная плата растет слишком медленно с точки зрения работников, но слишком быстро с точки зрения компаний, которые повышают цены, чтобы защитить свои прибыли. Ожидается, что 16 июня Банк Англии в пятый раз подряд поднимет ставку, и, по некоторым прогнозам, это повышение отнюдь не последнее.

Призывы к правительству о помощи раздаются всё чаще. Министры признают, что объявленный в мае пакет помощи в размере 15 млрд фунтов стерлингов окажется лишь незначительным подспорьем.