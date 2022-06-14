Махачкала, 14 июня 2022, 11:31 — REGNUM В Дагестане сотрудник полиции спас туристов, которых в лодке понесло течением реки. Плавсредство едва не разбилось о камни во время рафтинга по руслу реки Аварское Койсу в селе Голотль Шамильского района, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Опасность ситуации оценил находившийся на берегу полицейский. Он сначала бросился в реку, но попытка остановить лодку не увенчалась успехом. Тогда молодой человек выбрался на берег и на велосипеде бросился за ней по берегу реки. Обогнав лодку, он смог вытащить её на берег вместе с испугавшимися туристами.
О своем чудесном спасении сообщили руководству МВД участники спортивного сплава по реке, поблагодарив полицейского.