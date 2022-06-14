Махачкала, 14 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудник полиции спас туристов, которых в лодке понесло течением реки. Плавсредство едва не разбилось о камни во время рафтинга по руслу реки Аварское Койсу в селе Голотль Шамильского района, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рыбацкая лодка

Опасность ситуации оценил находившийся на берегу полицейский. Он сначала бросился в реку, но попытка остановить лодку не увенчалась успехом. Тогда молодой человек выбрался на берег и на велосипеде бросился за ней по берегу реки. Обогнав лодку, он смог вытащить её на берег вместе с испугавшимися туристами.

«Оценив опасность ситуации, отдыхавший с друзьями поблизости оперуполномоченный ОСН «ГРОМ» наркоконтроля МВД Дагестана старший лейтенант полиции Магомедхан Гаджимагомедов устремился туристам на помощь. Он без колебаний прыгнул в реку, но из-за бурного течения не смог доплыть до них. Выйдя из воды, полицейский на велосипеде и попутном автотранспорте обогнал лодку и, вновь бросившись в реку, сумел направить судно к берегу», — сообщила подробности спасения официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О своем чудесном спасении сообщили руководству МВД участники спортивного сплава по реке, поблагодарив полицейского.