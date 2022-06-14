Красногорск, 14 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 14 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 12 случаев больше аналогичного показателя 13 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 108 человек, а днём ранее — у 219 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 797 новых случаев заражения коронавирусом.