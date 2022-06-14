Париж, 14 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Литва подписала письмо о намерениях приобрести 18 французских самоходных орудий Caesar на встрече министров обороны двух стран, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Литва купит 18 сухопутных гаубиц Caesar Mark II», — написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Решение было принято после того, как страна, являющаяся членом ЕС и НАТО, решила увеличить свой оборонный бюджет до $1,5 млрд на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Румынию, чтобы встретиться с 500 французскими солдатами, дислоцированными на базе НАТО.

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