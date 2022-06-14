Москва, 14 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес будет снова выступать под 10-м номером, начиная с сезона 2022/23. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба клуба.

Soccer.ru Квинси Промес

«Квинси Промес. Снова наш №10!» — говорится в сообщении.

Напомним, Промес играл в «Спартаке» с 2014 по 2018 год, в составе команды он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны в 2017 году. В 2021-м он вернулся в «Спартак», а в 2022-м выиграл Кубок России.

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