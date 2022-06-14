Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян разорвала оригинальное платье певицы Мэрилин Монро, которое она надевала на благотворительный вечер Met Gala. Об этом 14 июня сообщил историк и коллекционер Скотт Фортнер, владеющий самой большой частной коллекцией вещей Монро.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

В аккаунте TheMarilynMonroeCollection в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фортнер продемонстрировал фото состояния платья до Met Gala 2022 и после мероприятия. На снимках видно, что часть ткани рядом с замком была повреждена, а часть стразов на наряде либо утрачены, либо некрепко держатся на нём. «Без сомнения, ущерб значительный», — утверждает Фортнер.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Кардашьян появилась на красной дорожке Met Gala в «голом» платье Мэрилин Монро, в котором та выступала перед президентом США Джоном Кеннеди. Биографы певицы раскритиковали модель за это решение, так как оно может стать причиной появления на наряде «повреждений и пятен».

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