Москва, 14 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. После скандальных заявлений Олега Тинькова в активах, которые связывали с бизнесменом, произошли некоторые странности. Буквально за 1,5 месяца в отельных компаниях дважды сменились собственники, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Ранее Олег Тиньков лично владел отельной компанией в Астрахани — ООО «Ла Дача Астрахань». На конец апреля 2022 года владельцами актива являлись два офшора — «Вурлон Холдингс Лимитед» и «Нубелон Холдинг Лимитед». Бенефициары последних неизвестны, но некоторые признаки говорят о том, что к ним может иметь отношение сам Тиньков. Директором ООО «Ла Дача Астрахань» и тогда, и сейчас выступал экс-руководитель ООО «Тинькофф и Ко» Станислав Подольский. Судя по выписке ЕГРЮЛ и данным базы «Контур. Фокус», Подольский буквально на полтора месяца на фоне разглагольствований Тинькова о продаже бизнеса в России стал единоличным владельцем фирмы «Ла Дача Астрахань». Но уже 8 июня 2022 года в ЕГРЮЛ появляется запись, что собственниками актива вновь стали офшоры с Кипра — «Вурлон Холдингс Лимитед» и «Нубелон Холдинг Лимитед».

На этом странности не закончились.

Тот же Подольский является руководителем ООО «Ла Дача Сервис», которое совместно с офшором «Вурлон Холдингс Лимитед» владеет гостиничной компанией на Камчатке. В компании «Ла Дача Сервис» также произошли некоторые рокировки — и здесь Подольский буквально на месяц стал владельцем, а уже с 8 июня 2022 года актив вернулся к Александру Малахе и компании «Нубелон Холдинг Лимитед». При этом Малаха и офшор были владельцами компании и до кульбита с Подольским. На фоне подобных рокировок возникает вполне обоснованный вопрос, а действительно ли, как заявлял Тиньков, у него не осталось активов в России?

Напомним, после хамского высказывания Тинькова в адрес граждан России в соцсетях и сети Интернет прокатилась волна ответной реакции. Оскорбленная общественность даже запустила своего рода флешмоб, вешая чёрные шары на банкоматы созданного бизнесменом банка. Позднее стало известно, что Олег Тиньков продал свою долю в одноимённом банке группе «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина.

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