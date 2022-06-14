Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Санкт-Петербург уже вторые сутки подряд занимает первое место в России по количеству новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июня свидетельствует статистика оперативного штаба. «Преимущество» Северной столицы над Москвой составляет 59 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 201 случай заражения коронавирусом. Этот показатель всего на два случая меньше, по сравнению с предыдущими сутками.

Статистика смертности от COVID-19 сохраняет стабильность. Скончались за сутки 11 пациентов, что на одного больного меньше, чем в предыдущие сутки.

При этом выздоровел от COVID-19 за сутки 181 человек. Количество выздоровевших за сутки сократилось на 24 пациента, по сравнению с показателем предыдущих суток.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 532 867 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 33 986 человек, а выздоровели 1 496 294 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург уступил по новым случаям коронавируса Москве и Подмосковью