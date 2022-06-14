Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Санкт-Петербург уже вторые сутки подряд занимает первое место в России по количеству новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июня свидетельствует статистика оперативного штаба. «Преимущество» Северной столицы над Москвой составляет 59 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 201 случай заражения коронавирусом. Этот показатель всего на два случая меньше, по сравнению с предыдущими сутками.

Статистика смертности от COVID-19 сохраняет стабильность. Скончались за сутки 11 пациентов, что на одного больного меньше, чем в предыдущие сутки.

При этом выздоровел от COVID-19 за сутки 181 человек. Количество выздоровевших за сутки сократилось на 24 пациента, по сравнению с показателем предыдущих суток.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 532 867 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 33 986 человек, а выздоровели 1 496 294 пациента.