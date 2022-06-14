Елец, Липецкая область, , 11:27 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Константин Яковлев. Об этом сообщает сайт школы «Развитие» в Ельце, которую он окончил в 2015 году.

Траурная лента

«Настоящий сын своего Отечества, офицер-десантник, ельчанин, выпускник 2015 г. ЧОУ «ШКОЛА «РАЗВИТИЕ», выпускник 2020г. Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова Министерства обороны Российской Федерации.

Еще в детстве Константин определился с выбором будущей профессии, мечтал стать военным, активно занимался самбо в спортивном комплексе «Локомотив» г. Ельца, стал кандидатом в мастера спорта по самбо», — говорится в сообщении школы.