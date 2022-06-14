Елец, Липецкая область, 14 июня 2022, 11:27 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Константин Яковлев. Об этом сообщает сайт школы «Развитие» в Ельце, которую он окончил в 2015 году.
«Индексация пенсий»
В Липецкой области сообщили о гибели ещё одного военного
«Настоящий сын своего Отечества, офицер-десантник, ельчанин, выпускник 2015 г. ЧОУ «ШКОЛА «РАЗВИТИЕ», выпускник 2020г. Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова Министерства обороны Российской Федерации.
Еще в детстве Константин определился с выбором будущей профессии, мечтал стать военным, активно занимался самбо в спортивном комплексе «Локомотив» г. Ельца, стал кандидатом в мастера спорта по самбо», — говорится в сообщении школы.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.