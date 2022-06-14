Пенза, 14 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки от COVID-19 завершили лечение 24 пациента. По информации общероссийского оперативного штаба на 14 июня, всего в регионе выздоровели 180 964 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в Пензенской области зарегистрировано 187 367 случаев заражения коронавирусом, в том числе 37 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5933 человека, за сутки умерли два пациента.

В пензенские ковид-стационары 13 июня госпитализировали три человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России проведено более 296 млн тестов на коронавирус.

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