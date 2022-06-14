Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили два человека, выписаны с выздоровлением девять ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 14 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 16 пациент с COVID-19. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 682 случая заражения коронавирусом, вылечились 50 748 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.