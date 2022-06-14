Москва, , 11:25 — REGNUM Выделение властями ФРГ до €10 млрд — звучит как спасение, но на самом деле — это деньги, которые пойдут на закупку газа у Газпрома и закачку его в подземные хранилища, которые раньше принадлежали Gazprom Germania, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Газопровод SASOL

«В прошлые годы Газпром закачивал туда газ за собственные деньги, но после того как украли золотовалютные резервы, так же могло случиться и с газом.

Поэтому, российский лидер газовой индустрии отказался это делать, и ФРГ вынуждена выделять деньги из бюджета страны.

Так власти ФРГ страхуют свои предприятия от дефицита газа, правда, при этом непонятно, а откуда будут получать газ те страны, которые не имеют таких хранилищ в случае какого-то форс-мажора», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ планируют выделить до €10 млрд на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей Газпрому.

Читайте также: Берлин готовится выделить 10 млрд евро для спасения Gazprom Germania — СМИ