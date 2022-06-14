Москва, 14 июня 2022, 11:25 — REGNUM Выделение властями ФРГ до €10 млрд — звучит как спасение, но на самом деле — это деньги, которые пойдут на закупку газа у Газпрома и закачку его в подземные хранилища, которые раньше принадлежали Gazprom Germania, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ планируют выделить до €10 млрд на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей Газпрому.
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