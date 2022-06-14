Новосибирск, 14 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области 20 июня стартует приёмная кампания в вузы. Она завершится 9 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем. Новосибирская область».

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Уточняется, что на бюджет смогут поступить 15 881 человек — почти на 400 больше, чем в 2021 году.

Отметим, что по мнению министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, ЕГЭ — не идеальная система экзаменов, но лучше той, что была в 90-е годы.