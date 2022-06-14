Донецк, 14 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Три населённых пункта Донецкой Народной Республики обстреляны украинской армией из ствольной артиллерии и миномётов. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:25 с позиций в Новгородском открыт огонь по Озеряновке, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 9:00 из занятого боевиками Зайцево (северное) обстреляно Зайцево (южное). Всего выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 10:15 с позиций в Новгородском открыт огонь по Горловке. По городу выпустили пять снарядов калибра 152 мм.