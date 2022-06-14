Москва, , 11:23 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 14 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 142 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 38 случаев меньше аналогичного показателя 13 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 180 человек, а днём ранее — у 217 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 797 новых случаев заражения коронавирусом.

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