Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Универсиада в Екатеринбурге состоится в любом случае, однако формат проведения игр может измениться. Об этом на заседании комиссии по бюджету гордумы заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

Огонь универсиады Дарья Драй © ИА REGNUM

«Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Такие проекты — это развитие инфраструктуры и повышение узнаваемости города, его привлекательности для туристов», — подчеркнул Прядеин. Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил о планах по проведению в Екатеринбурге студенческого спортивного, культурного и образовательного фестиваля с участием дружественных стран вместо Универсиады.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирные студенческие игры должны были состояться в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. В апреле 2022 года Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады. При этом гендиректор игр Александр Чернов заявил о том, что Универсиада в уральской столице состоится, но позже.