Екатеринбург, 14 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Универсиада в Екатеринбурге состоится в любом случае, однако формат проведения игр может измениться. Об этом на заседании комиссии по бюджету гордумы заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

Дарья Драй ИА REGNUM Огонь универсиады

«Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Такие проекты — это развитие инфраструктуры и повышение узнаваемости города, его привлекательности для туристов», — подчеркнул Прядеин. Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил о планах по проведению в Екатеринбурге студенческого спортивного, культурного и образовательного фестиваля с участием дружественных стран вместо Универсиады.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирные студенческие игры должны были состояться в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. В апреле 2022 года Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады. При этом гендиректор игр Александр Чернов заявил о том, что Универсиада в уральской столице состоится, но позже.