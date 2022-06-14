Донецк, 14 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 15 снарядов калибра 122 мм по Горловке, сообщили 14 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:10 (совпадает с мск) — н. п. Кодема — н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; 10:25 — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку и Ясиноватой.

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