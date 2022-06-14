Саратов, , 11:22 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 14 июня зарегистрировано 253 811 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердили 106 тестов. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровел с начала пандемии 246 871 человек, из них 93 — за минувший день. В ковид-госпитали 13 июня доставили шесть пациентов.

По данным облминздрава, на стационарном лечении находятся 326 пациентов, на амбулаторном — 729.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5983 человека, за сутки новых жертв инфекции не зарегистрировано.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Томской области отменили масочный режим и измерение температуры у посетителей общественных мест. Детские игровые центры и комнаты могут работать без ограничений по заполняемости.

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