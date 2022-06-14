Саратов, 14 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 14 июня зарегистрировано 253 811 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердили 106 тестов. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровел с начала пандемии 246 871 человек, из них 93 — за минувший день. В ковид-госпитали 13 июня доставили шесть пациентов.

По данным облминздрава, на стационарном лечении находятся 326 пациентов, на амбулаторном — 729.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5983 человека, за сутки новых жертв инфекции не зарегистрировано.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Томской области отменили масочный режим и измерение температуры у посетителей общественных мест. Детские игровые центры и комнаты могут работать без ограничений по заполняемости.

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