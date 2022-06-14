Кривошеинский район, Томская область, , 11:21 — REGNUM В Кривошеинском районе Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в реке Обь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла днём 13 июня.

Река Обь в Томской области СУ СКР по Томской области

По данным следствия, на реке Обь в селе Кривошеино купались две 11-летние девочки. В какой-то момент они начали тонуть.

«На помощь им бросился одноклассник и проходивший мимо мужчина, которому удалось спасти одну из девочек. Вторая девочка и мальчик утонули. Тела погибших обнаружены в результате поисковых мероприятий», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи к настоящему времени осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

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