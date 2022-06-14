Москва, 14 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В ряде регионов России сохраняется сложная ситуация с обеспеченностью детскими садами. Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Government.ru Михаил Мишустин

«Правительство реализует необходимые меры, чтобы в детских садах в каждом регионе было достаточное количество мест», — заявил Мишустин.

«Важно создавать для детей равные возможности для обучения и развития на всех этапах — об этом неоднократно говорил президент. Направим трём субъектам: Забайкальскому краю, Бурятии и Ингушетии дополнительно более шести млрд рублей», — продолжил он.

По его словам, в этих регионах пока сложная ситуация с местами в детских садах и эти средства пойдут на то, чтобы до конца 2023 года провести в детских садах капитальный ремонт и построить новые.

«Такие субсидии регионы смогут использовать и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест. Рассчитываем, что в ближайшие два года и в этих регионах будет обеспечена 100%-я доступность дошкольного образования», — указал премьер-министр.