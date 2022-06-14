Москва, 14 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Мошенники стали обманывать российских граждан, предлагая обмен накопленного за покупки кешбэка и бонусных баллов на реальные деньги. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Злоумышленники обзванивают граждан и представляются сотрудниками банков. Они обещают обменять кешбэк и бонусные баллы на рубли и просят для этого банковские данные и СМС-код, чтобы «подтвердить операцию» и взять комиссию за «услугу».

«Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счёта», — предупреждают в ЦБ.

В Центробанке напомнили, что банковские сотрудники никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, включая СМС-код или трёхзначный код с обратной стороны карты.

В сообщении также перечислены другие распространённые схемы мошенничества. Это предложения, связанные с компенсацией похищенных денег, проверкой данных счёта на предмет утечки, обменом «дефицитных» наличных рублей и валюты, переводом денег на «спецсчёт» Центробанка, а также «предупреждение» о попытке оформления незаконного кредита.

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