Лиссабон, 14 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Как считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта, на сегодняшний день Украине важнее незамедлительная практическая помощь, а не дебаты о предоставлении этой стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, что может породить у ее жителей «ложные ожидания». Он заявил об этом 14 июня в интервью британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Антониу Кошта

«Я сконцентрирован на том, чтобы на следующем заседании Европейского совета было сформулировано четкое обязательство о срочной поддержке и создана долгосрочная платформа для (оказания) помощи в восстановлении Украины. <…> Для меня это главный приоритет. Самое важное — это не юридические дебаты по поводу Украины, а практические поставки», — сказал он.

Также Кошта указал, что для такого оказания помощи киевскому режиму Евросоюзу не нужно сейчас начинать проведение переговоров по вопросу о членстве Украины в сообщество, или же процедуру ее вступления в ЕС, которая будет проходить в течение многих лет.

«Велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием. Меньше юридических дебатов, больше практических решений», — пояснил премьер-министр Португалии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что годы, а не десятилетия должен занять процесс вступления Украины в Европейский союз.