Газни, Афганистан, , 11:20 — REGNUM Местные источники в уезде Ходжа-Умари афганской провинции Газни сообщают о преследованиях, тюремном заключении и пытках ряда бывших солдат правительственной армии Афганистана и членов их семей главой уезда. Об этом пишет газета «8 Собх».

Афганистан

Отмечается, что талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава уезда Ходжа-Умари уже арестовал нескольких бывших сотрудников сил безопасности и потребовал от них сдать оружие. Согласно источникам, он сказал арестованным, что, если они не доставят оружие или не имеют его, они должны заплатить по 100 000 афгани за каждую единицу.

В одном случае членов семьи военнослужащего принуждали заплатить или сдать оружие, хотя он был убит три года назад в бою в этом уезде.

После падения предыдущего режима сотрудники сил безопасности сдали свое оружие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).