Цюрих, Швейцария, 14 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Полуавтоматическая технология, определяющая положение «вне игры», может быть внедрена на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом 14 июня сообщает ESPN.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольное поле

По мнению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), время, требуемое для принятия решения об офсайде, иногда может доходить до четырёх минут.

Отмечается, что разработанная Международной федерацией футбола (ФИФА) полуавтоматическая технология определения офсайда должна сократить это время до 3-4 секунд.

По словам главы судейской службы ФИФА Пьерлуиджи Коллины, с помощью новой технологии можно будет добиться точности, более быстрых и приемлемых решений.

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