Малоярославец, Калужская область, , 11:23 — REGNUM Едва не закончился трагедией концерт в Малоярославце Калужской области, посвящённый 620-летию основания города, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру региона.

На концерте в Малоярославце под танцорами провалилась сцена Скрин видео страницы «Подслушано в Малоярославце» в социальной сети «ВКонтакте»

По вине организаторов концерта при выступлении детского танцевального коллектива «Ярославна» сцена, которая была дополнительно установлена для проведения праздника, разломалась, и танцоры провалились под пол. К счастью, пострадавшие танцоры отделались многочисленными ушибами и ссадинами. Прокуратурой Малоярославецкого района организована проверка по факту обрушения сцены. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«По факту установки и обрушения дополнительной сцены будет проведено служебное расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — прокомментировал ситуацию в социальной сети глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

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