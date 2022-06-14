Малоярославец, Калужская область, 14 июня 2022, 11:23 — REGNUM Едва не закончился трагедией концерт в Малоярославце Калужской области, посвящённый 620-летию основания города, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру региона.
По вине организаторов концерта при выступлении детского танцевального коллектива «Ярославна» сцена, которая была дополнительно установлена для проведения праздника, разломалась, и танцоры провалились под пол. К счастью, пострадавшие танцоры отделались многочисленными ушибами и ссадинами. Прокуратурой Малоярославецкого района организована проверка по факту обрушения сцены. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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