Москва, , 11:19 — REGNUM Президент США Джозеф Байден хочет не только притормозить технологическое развитие Китая, но и использовать ситуацию с доступом КНР к современным технологиям как инструмент торга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«США будут стараться немного приоткрывать клапан, через который в Китай будут поступать современные технологии, но в обмен на какие-то экономические (а возможно и политические!) уступки. Получится ли это, твердо сказать нельзя. Отчасти это, наверное, удастся, потому что Китай не может моментально заместить современные американские технологии, а большая часть современных технологий разрабатывается именно в США. Значительно меньше в Европе и еще меньше в Японии», — сказала Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что если Китай останется без американских современных технологий, то ему придется начать инвестировать в российский сектор исследований и разработок.

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