Москва, 14 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден хочет не только притормозить технологическое развитие Китая, но и использовать ситуацию с доступом КНР к современным технологиям как инструмент торга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«США будут стараться немного приоткрывать клапан, через который в Китай будут поступать современные технологии, но в обмен на какие-то экономические (а возможно и политические!) уступки. Получится ли это, твердо сказать нельзя. Отчасти это, наверное, удастся, потому что Китай не может моментально заместить современные американские технологии, а большая часть современных технологий разрабатывается именно в США. Значительно меньше в Европе и еще меньше в Японии», — сказала Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что если Китай останется без американских современных технологий, то ему придется начать инвестировать в российский сектор исследований и разработок.