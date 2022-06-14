Новосибирск, , 11:20 — REGNUM В Новосибирской области в выходные дни произошло два происшествия на водоёмах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Только в эти выходные на водоёмах региона произошло две трагедии со смертельным исходом, — уточнил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах новосибирского управления МЧС России Дмитрий Русинов. — Причём все случаи гибели людей на воде зафиксированы в местах неорганизованного отдыха, где категорически плавать запрещено».

Так, во время купания на котловане в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска утонул 32-летний мужчина, а в котловане в районе новосибирского завода «Экран» утонул подросток.