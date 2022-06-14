Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM Более 1,6 млн рублей присвоила руководитель «Почты России» в селе Соболево на Камчатке. В отношении неё возбудили дело о хищении средств в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

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По версии следствия, женщина действовала умышленно, из корыстных побуждений. Закрывая почтовое отделение, она присваивала себе часть денег. Хищения продолжались в течении более 1,5 лет. Средства начальник тратила по своему усмотрению.

«Преступными действиями злоумышленницы Почте России причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1,6 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оленёкском районе Якутии начальник почтового отделения присвоила более 2 млн рублей. Деньги она брала из сейфа или перечисляла на свой банковский счёт.