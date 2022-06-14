Токио, 14 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Студия FromSoftware, наконец, убрала из ПК-версии игры Elden Ring функцию, которая сильно раздражала геймеров. Об этом 14 мая сообщает портал Kotaku.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Проблема заключалась в том, что Elden Ring не позволяла игрокам просто выйти на рабочий стол, сначала она показывала им несколько меню, а затем различные заставки, иногда процесс выхода занимал 20-30 секунд. Сейчас разработчики выпустили патч 1.05, который решает эту проблему, в главном меню Elden Ring появился пункт, позволяющий быстро выйти из игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер известный на Twitch под ником Skumnut, показал, на что способен «босс» обучающего этапа Elden Ring Годрик Сторукий. Благодаря одной модификации, он использовал этого персонажа в качестве духа призыва.