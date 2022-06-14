Москва, 14 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Ввести штрафы до 30 тыс. рублей для тех, кто выбрасывает на улицу домашних животных, предложили в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

Штрафы для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с животными составят до 200 тыс. рублей, отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Такой же штраф предлагается установить для безответственных владельцев, если питомец покусал людей — если никто не погиб и нет тяжелого вреда здоровью. Если случилась трагедия — предлагается установить уголовную ответственность.

Штрафы за выброшенных на улицу собак и кошек могут составить 30 тыс. рублей.

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