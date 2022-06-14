Москва, , 11:17 — REGNUM Если США продолжат блокировать попытки Китая получать самые современные технологии, то КНР придется инвестировать в российский сектор исследований и разработок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если США всерьез начнут оказывать давление на свой собственный бизнес и на союзников, тормозя инвестиции в высокотехнологичные сектора экономики Китая, то у КНР не останется иных вариантов, кроме как инвестировать в российский сектор исследований и разработок, — сказал Колганов. — У нас, конечно, не лучшие позиции в этом вопросе. Но тем не менее Россия остается единственной страной за пределами Запада, в которой какие-то современные исследования и разработки на переднем крае ведутся. И если Китай сможет договориться и организовать инвестиции в эти исследования на территории РФ, то он может получить необходимые ему технологии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, придут ли в Китай инвестиции из Европейского союза.

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