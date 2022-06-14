Донецк, 14 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку и Ясиноватой, сообщили 14 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

rosguard. gov. ru Ракета РСЗО

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10:38 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 10:41 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 июня украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Макеевке в Донецкой Народной Республике.

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